Михаил Гусман освобождён от должности замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман освобождён от должности первого заместителя генерального директора российского государственного агенства ТАСС. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Об этом вечером в четверг сообщило само агентство ТАСС.

В документе не сказано, с чем связано освобождение Гусмана от должности. Сам он комментариев не давал. ТАСС опубликовал благодарность Гусману за "многолетнюю работу" от имени гендиректора агентства Андрея Кондрашова. Михаил Гусман, которому сейчас 75 лет, проработал в агентстве около 30 лет.

На днях Гусман, уроженец Баку, принимал участие в медиафоруме в городе Ханкенди (армянское название - Степанакерт) в Азербайджане. Внимание привлекло выступление на форуме президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, помимо прочего, призвал Украину "не смиряться" с оккупацией Россией её территорий, намекнул на то, что Киеву следует брать пример с Азербайджана, который силой восстановил контроль над Карабахом, а также вновь возложил на Россию ответственность за катастрофу самолёта AZAL в декабре прошлого года.

Гусман, как и другой российский участник форума, политолог Сергей Марков, никак не оппонировали Алиеву и не комментировали его слова о России и при этом выступили с похвалами в адрес азербайджанского лидера. "Сегодня Азербайджан проводит совершенно уникальную внешнюю политику. <...> Это феномен, который не все в мире по достоинству оценивают. <...> Я понимаю, что спрашивать, как вам это удаётся, это всё равно что спрашивать у виртуоза-скрипача, как он играет на скрипке. Ваша политика основана на очень чётких, выверенных политических принципах, которые позволяют вам вести многовекторную политику", - сказал, в частности, обращаясь к Алиеву, Гусман. Его поведение на форуме вызвало резкую критику в провоенном сегменте соцсетей. Официально не говорится о том, связано ли увольнение Гусмана с его участием в форуме в Азербайджане.



