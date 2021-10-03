Михаил Саакашвили прибыл в Грузию, воспользовавшись трейлером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно пересек границу своей родины в вентиляционной кабине трейлера – сообщил грузинский информационный портал CNews. Политику помог водитель трейлера, который после доставки продуктов украинскому покупателю, возвращался в Грузию.

Как сообщила Лента.ру со сслыкой на источник, квартира, в которой был арестован Саакашвили после прибытия в Грузию, принадлежит водителю трейлера.

В МВД Грузии пока не комментировали публикацию портала CNews.