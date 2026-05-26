Миллиардер Александр Галицкий уехал из России

Признанный в России "экстремистом" основатель фонда Almaz Capital Partners и системы маркировки "Честный знак" Александр Галицкий покинул страну. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания Мосгорсуда во время рассмотрения апелляции бизнесмена на решение суда об изъятии его имущества.



Сторона обвинения заявила, что бизнесмен покинул страну через Беларусь по голландскому паспорту несмотря на обеспечительные меры.



В марте суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал фонд Almaz Capital Partners вместе с Галицким "экстремистской организацией". Также было принято решение о конфискации имущества бизнесмена более чем на 8 млрд рублей.



Как писал The Bell, после аннексии Крыма в 2014 году Almaz Capital прекратил инвестировать в российские проекты и переключился на украинские.

8 февраля бывшая жена миллиардера Александра Галицкого Алия покончила с собой в изоляторе временного содержания, где находилась по обвинению в вымогательстве у бывшего супруга.

Александр Галицкий входил в состав совета директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Он вышел из него после того, как ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена (бывший председатель совета директоров Альфа-банка).

Almaz Capital Partners — международный венчурный фонд с головным офисом в Кремниевой долине (Калифорния, США).