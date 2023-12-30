Миллиардер Бидзина Иванишвили официально вернулся в политику

Миллиардер Бидзина Иванишвили, которого грузинская оппозиция чаще всего называет "неформальным правителем" Грузии, объявил о готовности вновь возглавить основанную им правящую партию "Грузинская мечта", заняв пост её почётного председателя.

Иванишвили заявил на съезде "Грузинской мечты" в субботу, что главными причинами, которые заставили его вернутся в политику, стали "геополитическая обстановка" вокруг кавказской страны, а также "риски коррупции и внутреннего противостояния" в правящей партии.

При этом Иванишвили подчеркнул, что не намерен занять пост премьер-министра или председателя партии. Своей главной целью он назвал "объединение Грузии", а также "вступление в ЕС к 2030 году", когда по уровню экономического развития, Грузия, по его утверждению, "сравнится с европейскими государствами".

Выступая на съезде, миллиардер посетовал, что грузинская оппозиция "очень слаба и не может выполнять функцию контроля власти". Впрочем, в такие объяснения мотивов миллиардера сама оппозиция не верит: представитель экс-президента Михаила Саакашвили София Джапаридзе объяснила возвращение Иванишвили в политику тем, что он "боится поражения" его партии на предстоящих в октябре парламентских выборах. С аналогичным заявлением выступил и председатель партии Саакашвили "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. По его словам, сразу после октябрьских выборов "Иванишвили отправится в родную Россию".

В свою очередь, лидеры правящей партии однозначно приветствовали решение Иванишвили: как заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили, цель основателя партии "спасти Грузию", как он её "спас в 2012 году", приведя "Грузинскую мечту" на парламентских выборах. "Если бы криминальная власть во главе с Саакашвили тогда осталась во главе страны, мы бы сейчас находились в состоянии войны с Россией, что привело бы к уничтожению Грузии", - заявил грузинский премьер.