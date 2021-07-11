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Миллиардер Ричард Брэнсон впервые поднялся к границе космоса

Ричард Брэнсон с моделью своего космоплана

Пилотируемый полёт летательного аппарата частной компании "Вёрджин Галактик" под руководством 71-летнего конструктора, воздухоплавателя - а теперь уже и астронавта - Ричарда Брэнсона завершился в космопорте "Америка" в США.

Впервые в истории создатель космического аппарата осуществил на нём испытательный полёт. Выведение аппарата в верхние слои атмосферы, сброс с самолёта-носителя, включение ракетного двигателя и самостоятельный подъём на высоту более 80 километров, затем планирование и посадка - продолжались один час.

На борту ракетоплана находились вместе с Брэнсоном астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

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