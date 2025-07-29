Миллиардер Швидлер не смог добиться снятия британских санкций

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию миллиардера Евгения Швидлера, который оспаривал решение нижестоящего суда, оставившего в силе внесение его в санкционный список. Об этом сообщают Bloomberg и российский Forbes. Отмечается, что это последняя инстанция, в которой Швидлер мог попытаться добиться снятия санкций, введённых против 61-летнего бизнесмена.

Швидлер родился в Уфе, но имеет гражданства США и Великобритании. В санкционный список он был включён как бизнес-партнёр Романа Абрамовича, живущего в Великобритании российского бизнесмена, против которого, в свою очередь, санкции ввели после начала войны в Украине из-за его предполагаемой близости к Кремлю.

За отказ в удовлетворении апелляции Швидлера высказались четверо из пяти членов суда. "Его следует лишить возможности пользоваться своими активами и вести свой богатый образ жизни", — постановили они, отметив, что "санкции часто должны быть суровыми и бессрочными, чтобы быть эффективными". Один из судей не согласился с решением, отметив, что санкции лишают Швидлера основных свобод, на которые он имеет право как британский гражданин. Сам миллиардер ранее настаивал на том, что не имеет никакого влияния на Кремль и не может заставить его остановить войну.

Санкции против главы инвестиционной компании Millhouse Швидлера были введены весной 2022 года, как и против многих других российских бизнесменов. Британские власти посчитали тогда, что богатые бизнесмены должны повлиять на решение президента Владимира Путина вести войну. Швидлер при этом не имеет российского гражданства. Он уверял, что у него нет влияния на Путина, а от бизнеса в России давно избавился.

С 1998 по октябрь 2005 года Швидлер был президентом компании "Сибнефть", главным акционером которой был Абрамович. После продажи компании "Газпрому" он вышел из бизнеса в России, но, как сообщалось, остался партнёром Абрамовича по компании Millhouse.

В феврале 2023 года он подал иск об их отмене - первый своего рода в британских судах. В августе 2023 года Высокий суд Лондона отказался снять с него британские санкции, а в феврале 2024 он проиграл апелляцию в первой инстанции.

Адвокаты Швидлера утверждали, что из-за санкций дети бизнесмена должны были уйти из британских школ и уехать к нему в США. Супруга Швидлера при этом не может жить вместе с семьёй, так как проживает в Великобритании и у неё нет вида на жительство в Соединённых Штатах.

Исход дела Швидлера, как отмечалось ранее, может предрешить судьбу аналогичных исков в будущем, поскольку в Великобритании прецедентное право.