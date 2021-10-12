Министерство экономики резко повысило прогноз инфляции в России, которая и без того должна была стать рекордной за шесть лет. Теперь ведомство ожидает, что годовой рост показателя составит 7,4 процента. Основной вклад в ухудшенный прогноз вносит рост цен на продукты.

Сентябрьский прогноз инфляции в России был ниже на 1,6 процентных пункта — 5,8 процента. Но это уже был максимальный рост за шесть лет, с 2015 года. До процентов роста с сентября министр экономики Максим Решетников объяснил ценами на продовольствие.

Во второй раз с 1998 года осенью в России не снизились цены на овощи и фрукты, отмечает журнал Forbes. Это происходит из-за невыполнения плана уборки урожая. В сентябре отмечен рост цен на хлеб почти на 8 процентов, на крупы — больше, чем на 9, на мясо и птицу — на 15 процентов, на охлаждённую курятину — на 24 процента.

Проблема существует не только в России. 7 октября ООН объявила, что рост цен на еду достиг 10-летнего максимума, передавало агентство Reuters. В соотношении год к году цены в сентябре выросли почти на 33 процента.