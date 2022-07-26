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Минфин предложил облагать подоходным налогом сотрудников российских компаний за границей

Протесты против пенсионной реформы и налогового законодательства в 2018 году, архив

Министерство финансов подготовило законопроект, предусматривающий введение подоходного налога для сотрудников российских компаний, работающих за границей. Документ опубликован на сайте правительства, на него обратило внимание издание The Bell.

В тексте сказано, что вознаграждения от российских компаний дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников. Это означает, что удалённые сотрудники российских компаний должны будут платить налоги в России — сейчас от них этого не требуется.

Если предложение министерства будет принято и одобрено парламентом, работникам-нерезидентам придётся выплачивать подоходный налог в размере 30 процентов вместо обычных 13. При этом во многих странах им придётся ещё оплачивать местный подоходный налог.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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