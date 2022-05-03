Минфин разрешит компаниям под угрозой санкций засекретить данные

Министерство финансов России предложило частично скрывать информацию о юридических лицах, которые уже попали или могут попасть под санкции. По предложению минфина в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) останется их название и ИНН, а сведения о владельцах, активах и бухгалтерской отчётности можно будет скрыть.

По оценкам Минфина, компаний, которым угрожают западные санкции, в России более 10 тысяч, их список тоже будет секретным. Включать компании в него будут по заявлению самих юрлиц или по решению правительства. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на проект постановления правительства.

Юристы отмечают, что сокрытие данных о собственниках и активах — это действенная антисанкционная мера, но также она увеличивает простор для коррупции и усложняет ведение бизнеса. Как отмечает в разговоре с Би-би-си адвокат Сергей Усоскин, из-за закрытия сведений в ЕГРЮЛ чиновникам будет проще регистрировать своё имущество на третьих лиц, а бизнесу станет сложнее проверять своих контрагентов.

Сейчас доступ к ЕГРЮЛ и другим сервисам ФНС может получить любой пользователь интернета, законно и бесплатно. Если ЕГРЮЛ будет частично засекречен, сведения из него будут продавать и покупать на чёрном рынке - предполагают собеседники Би-би-си, указывая на то, что подобные базы данных и сейчас доступны для скачивания.