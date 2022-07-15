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Иностранным банкам могут заблокировать выход с рынка России

Здание "Росбанка" в Москве

Министерство финансов России может временно заблокировать иностранным банкам выход с российского рынка до тех пор, пока дочерние предприятия российских кредитных организаций за рубежом лишены возможности нормально функционировать из-за санкций. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Ранее о необходимости "зеркальных" ответных мер в отношении зарубежных банков говорили представители российской банковской системы, в том числе глава ВТБ Андрей Костин.

Иностранные банки ищут пути выхода с российского рынка с момента начала войны России в Украине и введения Западом жёстких санкций. Первой крупной сделкой стала продажа в мае французской Societe Generale её дочернего Росбанка группе "Интеррос" Владимира Потанина.

Из официальных и неофициальных источников известно о планах ещё целого ряда иностранных банковских групп выйти из активов в России, - сообщает "Интерфакс".

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