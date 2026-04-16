Минфин России: с нефтью в 59 долларов за баррель можно прожить

Российский министр финансов Антон Силуанов сообщил, что заложенной в бюджет 2026 года цены на нефть в 59 долларов за баррель достаточно, чтобы прожить. Такое заявление он сделал в интервью Радио РБК в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.

"У нас цена заложена 59 долларов за баррель. Разные были точки зрения, но мне кажется, что пока нет необходимости корректировки этого параметра. И этот год мы вполне можем прожить при этом уровне отсечки", — сказал Силуанов.

По его словам, базовую цену продолжат снижать, чтобы защитить бюджет от колебаний цен на рынке энергоресурсов.

В рамках бюджетного правила России на 2026 год цена установлена в размере 59 долларов за баррель нефти марки Urals, и предполагается, что она будет снижаться на один доллар ежегодно до 2030 года. Это базовая цена, исходя из которой сформирован бюджет. Доходы сверх этой "отсечки" идут на покупку валюты и золота в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото из ФНБ, поясняет РБК.

Как пишет издание, на начало 2026 прогноз Минэкономразвития предусматривал среднегодовую цену на нефть марки Urals на уровне 59 долларов за баррель, но по итогам января фактическая средняя цена сложилась на уровне 40 долларов за баррель, а февраля — 44,6 долларов за баррель. В результате бюджет недополучил значительный объем нефтегазовых доходов.

"Мы за два месяца чуть меньше 500 млрд рублей потратили из ФНБ", — заявил Силуанов в ходе выступления на форуме.

15 апреля издание Politico сообщило о возобновлении санкций США против российской нефти после отсрочки, вводимой из-за войны в Иране. Минфин США ослаблял ограничения на продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые уже были погружены на суда, чтобы снизить цены после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильскую операцию.

Через пролив проходит около 20% мировых морских поставок нефти, что привело к росту цен на топливо. Цены на российскую нефть марки Urals на начало апреля достигли максимума за последние 13 лет. По прогнозам экспертов, дополнительные нефтегазовые доходы в апреле могут достичь или даже превысить триллион рублей.

При этом, несмотря на то, что в марте на фоне войны в Иране стоимость Urals доходила до 100 долларов, средняя цена составила 77 долларов за баррель, следует из данных Минэкономразвития, пишет РБК.

Тем не менее отмена санкций США привела к тому, что впервые за пять лет у России закупили два с половиной миллионов баррелей сырой нефти Филиппины. Еще 27 тысяч тонн российских нефтепродуктов прибыли в Южную Корею, которая не покупала нефть у России с 2022 года.