Минфин США объявил о новых санкциях против бизнесменов из РФ

Министерство финансов США приняло дополнительные санкции к российским юридическим лицам. В "чёрный список" добавлены Институт общей физики Российской академии наук, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН.

Под санкции Минфина США также попали два судна-контейнеровоза — Sasco Angara и Paramushir, связанные с компанией "Сахалинское морское пароходство".

Санкции объявлены и в отношении гражданина России 59-летнего Анатолия Смолина. В Вашингтоне считают, что он связан с компанией Vega Strategic Services.

Минфина США исключил из санкционного списка подданный ОАЭ, тренер скаковых лошадей Сатиш Симар, связанный с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Министерство финансов США сняло санкции с яхты Addittion (под мальтийским флагом) к владению которой причастен российский бизнесмен Сергей Адоньев.