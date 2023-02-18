Минфин США проверяет Raiffeisen Bank из-за его работы в России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) начало расследование в отношении австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его деятельностью в России. OFAC занимается планированием и применением экономических и торговых санкций.

В банке агентству Reuters сообщили, что организация получила запрос от OFAC с просьбой "прояснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, осуществляемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Ведомство попросило предоставить информацию о деятельности банка в России, в оккупированной части Донбасса, а также в Украине и Сирии. Кроме того, OFAC запросило сведения о транзакциях и деятельности некоторых клиентов.

Представитель Минфина США отказался от комментариев. В заявлении RBI говорится, что организация "полностью сотрудничает" с OFAC и понимает, что запрос не был вызван какой-либо конкретной операцией или бизнесом.

В прошлом RBI не подвергался санкциям, однако запрос OFAC вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за деятельностью банка, поскольку он может привести к штрафным мерам.