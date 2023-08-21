Минимум три человека погибли на экскурсии по подземной Москве

В Москве-реке найдены тела трёх человек, которые, по данным ТАСС, погибли на экскурии по подземным коллекторам столицы. В день экскурсии, 20 августа, шёл сильный ливень, и вода могла затопить коллекторы. Поиски остальных экскурсантов продолжаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным телеграм-канала Baza, два из трёх погибших - подростки до 18 лет. Экскурсоводом, предположительно, был 31-летний Константин Филиппов, принадлежащий к московскому сообществу диггеров - любителей исследовать подземные канализационные и водопроводные коллекторы, а также тоннели метро. Местонахождение Филиппова неизвестно. Также неясно, сколько всего людей было в экскурсионной группе, их поиски продолжаются.

Правоохранительные органы задержали одного из лидеров московских диггеров Никиту Дубаса, который мог быть причастен к организации экскурсий, его опрашивают. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности и повлёкших за собой смерть.