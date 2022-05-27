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Министр финансов России назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Министр финансов России Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро "токсичными фантиками".

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" - заявил министр.

На той же лекции он сказал студентам, что "спецоперация" требует "огромных ресурсов", но точных цифр не назвал. На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 триллионов рублей (для сравнения, на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 миллиардов рублей).

О чем еще говорил Силуанов:

  • Заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.
  • Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.
  • Запрет на вывод средств нерезидентов из РФ сохранится, пока не будут разморожены международные резервы России.
  • Россия в первую очередь будет поддерживать экспортеров, пока закрыт импорт.
  • Еда в новых российских "Макдоналдсах" будет вкуснее, чем раньше.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли - для этого они должны были открыть счета в российских банках. В итоге оплата все равно будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.

Польша и Болгария отказались платить по этой схеме, назвав ее нарушением контракта. В ответ "Газпром" прекратил поставки в эти страны.

После введения этой схемы рубль начал укрепляться по отношению к валюте, однако по итогам последней недели доллар и евро выросли на 11%, а рубль начал падать.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.

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