Министр финансов России назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро "токсичными фантиками".

"Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" - заявил министр.

На той же лекции он сказал студентам, что "спецоперация" требует "огромных ресурсов", но точных цифр не назвал. На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 триллионов рублей (для сравнения, на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 миллиардов рублей).

О чем еще говорил Силуанов:

Заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.

Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.

Запрет на вывод средств нерезидентов из РФ сохранится, пока не будут разморожены международные резервы России.

Россия в первую очередь будет поддерживать экспортеров, пока закрыт импорт.

Еда в новых российских "Макдоналдсах" будет вкуснее, чем раньше.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли - для этого они должны были открыть счета в российских банках. В итоге оплата все равно будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.

Польша и Болгария отказались платить по этой схеме, назвав ее нарушением контракта. В ответ "Газпром" прекратил поставки в эти страны.

После введения этой схемы рубль начал укрепляться по отношению к валюте, однако по итогам последней недели доллар и евро выросли на 11%, а рубль начал падать.