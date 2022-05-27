Министр финансов России назвал доллар и евро "токсичными фантиками"

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета, назвал доллар и евро "токсичными фантиками".
"Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем свое собственное благосостояние - газ, получая фантики, токсичные фантики. Зачем они нужны?" - заявил министр.
На той же лекции он сказал студентам, что "спецоперация" требует "огромных ресурсов", но точных цифр не назвал. На поддержку экономики в этом году, по его словам, вложено 8 триллионов рублей (для сравнения, на выплату пенсий в 2022 году Россия потратит 600 миллиардов рублей).
О чем еще говорил Силуанов:
- Заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности.
- Россия всеми способами будет сохранять имидж надежного заемщика, несмотря на ограничения по выплатам госдолга.
- Запрет на вывод средств нерезидентов из РФ сохранится, пока не будут разморожены международные резервы России.
- Россия в первую очередь будет поддерживать экспортеров, пока закрыт импорт.
- Еда в новых российских "Макдоналдсах" будет вкуснее, чем раньше.
В конце марта президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа европейскими странами в рубли - для этого они должны были открыть счета в российских банках. В итоге оплата все равно будет производиться в евро, после чего банк будет приобретать рубли на внутреннем рынке и зачислять их на рублевый счет покупателя газа.
Польша и Болгария отказались платить по этой схеме, назвав ее нарушением контракта. В ответ "Газпром" прекратил поставки в эти страны.
После введения этой схемы рубль начал укрепляться по отношению к валюте, однако по итогам последней недели доллар и евро выросли на 11%, а рубль начал падать.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.