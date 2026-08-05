Министр финансов США: стороны близки к сделке по Ормузскому проливу

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в результате переговоров стороны приблизились к заключению соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. "Мы ведём переговоры с Ираном, и я думаю, что сделка может быть заключена уже сегодня или завтра", - заявил Бессент в интервью CNBC, не приведя подробностей.

Издание Axios со ссылкой на свои источники пишет о том, что о соглашении может быть объявлено уже 5 августа - к этому, как утверждается, стремятся США.

Официальный представитель США подтвердил Axios, что иранское руководство уже одобрило проект соглашения. Речь идёт о 60-дневной договорённости между Ираном и Оманом. Утверждается, что суда, входящие в Ормузский пролив и Персидский залив, будут проходить по северному маршруту через иранские воды, а выходящие из пролива - по южному маршруту у берегов Омана. Сборы, на которых настаивает Иран и против которых возражают США, в течение этого времени взиматься не будут.

Президент США Дональд Трамп утром в среду в интервью Fox News заявил: "У нас идут хорошие переговоры с ними. Если они сорвутся, мы нанесём по Ирану мощный удар". Он выразил уверенность в возобновлении судоходства через пролив или вследствие переговоров, или в результате военной операции.

Иранские власти официально пока не давали комментариев. Ранее они подчёркивали, что переговоры ведутся с Оманом, без участия США.

Иран де-факто перекрыл Ормузский пролив, через который проходило около 20% поставок нефти и газа на мировой рынок, в начале марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. В июне пролив частично открылся для движения судов, но в июле Иран вновь заявил о блокаде. Некоторые суда проходят через пролив, однако их число в разы меньше, чем до начала конфликта.