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Министр ФРГ: людям Путина надо пригрозить, что их не пустят в Париж

Елисейские поля

Министр обороны в новом правительстве Германии Кристина Ламбрехт заявила, что в новый санкционный пакет, который может быть введён в действие в случае широкомасштабного вторжения России в Украину, должны быть включены санкции против окружения президента России Владимира Путина.

"Те, кто несёт ответственность за агрессию, должны почувствовать последствия, для себя лично – например, они не смогут больше съездить на Елисейские поля в Париж за покупками", – сказала Ламбрехт в интервью газете Bild am Sonntag. Персональные санкции, как правило, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку активов.

Министр обороны Германии, представляющая сильнейшую партию правящей коалиции – социал-демократов, отметила, что Россия является агрессором по отношению к Украине и "хорошо понимает опасения украинцев" в связи с сосредоточением у границ с Украиной крупной группировки российских войск. "Мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жёстких санкций", – заявила министр. При этом она ушла от ответа на вопрос о том, может ли быть включён в санкционный список газопровод "Северный поток – 2". На вопрос о возможной отправке на Украину солдат бундесвера Ламбрехт ответила: "Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире телеканала Spectator TV накануне назвал маловероятным отправку британских войск на Украину, поскольку эта страна не является членом НАТО: "Мы не должны обманывать людей по этому поводу", – сказал он. Возможность отправки в страну американских военных ранее отверг Белый дом. Как отмечает "Украинская правда", министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в случае вооружённой агрессии Украине придётся защищаться самостоятельно. При этом он отметил, что Киев нуждается в помощи Запада в виде поставок вооружения, как он выразился, не только оборонительного, но и наступательного на случай широкомасштабной войны.

Ввести санкции против людей из ближайшего окружения Путина неоднократно призывал Европарламент. Такие же призывы звучат от соратников российского оппозиционера Алексея Навального.

США и их союзники заявляют, что ответом на возможную российскую агрессию станут санкционные меры, равных которым в прошлом ещё не было. При этом о конкретных мерах продолжаются дискуссии. СМИ сообщали о возникших разногласиях. Киев, со своей стороны, приветствовал бы, если бы страны Запада чётко сообщили Москве, какие именно последствия ей грозят.

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