Министр культуры Украины объявил о своей отставке

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что подал премьеру-министру заявление об отставке. Поводом для этого решения стали разногласия по вопросу о государственном финансировании культуры во время войны.

По его мнению, траты бюджетных средств на культуру не менее важны, чем на беспилотники. "Культура — это щит нашей идентичности и наших границ", — написал Ткаченко в телеграме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил сокращение государственного финансирования культуры с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предложил ему уволить Ткаченко и назначить на эту должность другого человека. "Во время такой войны максимум внимания государства и, следовательно, ресурсов государства должно идти на оборону. Очевидная вещь. Музеи, культурные центры, символы, сериалы — это все важно, но сейчас другие приоритеты. Найдите внебюджетные деньги. Не государственные", — сказал Зеленский.