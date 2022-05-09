Министр обороны Британии: Путин и генералы могут закончить как нацисты

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что российское командование, как и президент России Владимир Путин, несёт ответственность за военные преступления в ходе войны в Украине, которые могут быть сопоставлены с действиями нацистского режима в годы Второй мировой войны.

Уоллес выступает сегодня в Национальном музее армии в Лондоне, но отрывки из его речи уже стали достоянием гласности. "Совершив вторжение в Украину, Путин, его окружение и генералы копируют фашизм, тиранию более чем 70-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века", – считает британский министр. "Их судьба в конечном счёте окажется такой же".

По словам Уоллеса, как сама неспровоцированная агрессия против Украины, так и зверства, совершённые в её ходе - включая насилие против женшин и детей - наносит ущерб памяти о жертвах, которые Россия принесла в прошлом, и её репутации в мире, которой она когда-то могла гордиться. Британский министр считает, что Путин "украл" историю борьбы российского народа с нацизмом для своих политических целей. "Все профессиональные военные должны быть возмущены поведением российской армии" - считает британский министр. По словам Уоллеса, командование российской армии должно быть поставлено под трибунал.

Многие лидеры стран запада в своих выступлениях, посвящённых победе над нацизмом, в этом году упоминают о войне в Украине, проводя прямые и непрямые параллели между действиями гитлеровской Германии во Второй мировой войне и России - сейчас.

9 мая президент США Джо Байден, как сообщил Белый дом, подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины. Оружие и другие товары по ленд-лизу будут поставляться Соединёнными Штатами впервые со времён Второй мировой войны, когда такие поставки помогли в том числе Советскому Союзу.