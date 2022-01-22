Министр обороны ФРГ: Украина получит полевой госпиталь из Германии

Германия решила направить Украине полевой госпиталь в качестве подержки. Объявившая об этом в субботу министр обороны ФРГ подчеркнула, что в настоящее время Берлин не готов поставлять Украине военную помощь. Кристин Ламбрехт в интервью газете "Вельт ам Зонтаг" заявила что госпиталь прибудет в Украину в феврале. Одновременно будет обеспечена учебно-тренировочная база для украинского медицинского персонала. Такое содействие обойдётся Германии в более чем в 5 миллионов евро, сообщает телеканал "Евроньюс".



Германия уже поставила Украине респираторы, сообщила министр и добавила, что в госпиталях Германии находятся на лечении украинские солдаты с тяжёлыми ранениями, полученными в боях на востоке Украины.



"Мы стоим плечом к плечу с Киевом. Теперь наша задача - сделать всё возможное для уменьшения остроты нынешнего кризиса. - Министр обороны, социал-демократ Кристин Ламбрехт подчеркнула, что в данный момент, по её оценке, поставки оружия не помогут ослаблению противостояния между Россией и Украиной.



Ламбрехт заявила, что сформулированная таким образом позиция пользуется полной поддержкой всех членов федерального правительства во главе с канцлером, социал-демократом Олафом Шольцем.