Министр обороны: Израиль не будет поставлять оружие Украине

Израиль не будет поставлять Украине вооружение, в том числе средства ПВО. Об этом заявил в среду министр обороны Израиля Бенни Гантц, - на следующий день после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев направит Израилю официальный запрос о поставке систем противовоздушной обороны.

Кулеба, в частности, указал на то, что враждебный Израилю Иран поставляет России ударные беспилотники, и предположил, что "настало время для Израиля открыто выступить на стороне Украины".

Как заявил Гантц на встрече с послами стран ЕС, Израиль не будет поставлять Украине оружие "по различным оперативным соображениям". В то же время он отметил, что Израиль предложил Киеву разработать систему раннего предупреждения о воздушных налётах - аналогичную той, которую использует сам Израиль. Благодаря этой системе, как правило, в случае ракетных атак из сектора Газа люди успевают укрыться в убежищах.

Кроме того, по словам министра, Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь и будет поставлять в страну медицинское и защитное оборудование, - сообщает газета Haaretz.

В четверг, как ожидается, глава правительства Израиля Яир Лапид встретится с Кулебой, чтобы обсудить запросы Киева, однако, по данным источников израильских СМИ, Израиль вряд ли изменит свою позицию. При этом в кабинете министров страны нет единства по этому вопросу - в частности, министр по делам диаспоры Нахман Шай недавно призвал к поставкам оружия Украине. По всей видимости, реакцией на его слова стала запись в телеграм-канале Дмитрия Медведева, в которой заместитель главы российского Совбеза заявил, что такой шаг разрушил бы отношения между Россией и Израилем.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаньяху, поддерживавший тёплые отношения с Владимиром Путиным, выступил против поставок оружия Украине. Его главный аргумент - то, что оно в случае захвата Россией может попасть в руки Ирана.

1 ноября в Израиле пройдут выборы в Кнессет, и партия Нетаньяху лидирует в опросах.