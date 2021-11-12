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Министр обороны Литвы: "Лукашенко надеется, что отменят часть санкций"

Польский солдат натягивает колючую проволоку

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предполагает, что президент Беларуси Александр Лукашенко надеется на частичную отмену санкций в случае возникновения гуманитарного кризиса из-за значительного количества мигрантов на границе. Об этом он рассказал в эфире программы "Лицом к событию".

"Есть, наверное, желание эту проблему превратить в настоящий гуманитарный кризис. Международное сообщество, конечно, будет реагировать. Наверное, Лукашенко надеется, что когда будет настоящий гуманитарный кризис, отменят часть санкций: разрешат летать "Белавии", вывозить этих беженцев куда-нибудь", – сказал Арвидас Анушаускас.

Министр обороны также рассказал, что мигрантам, которые находятся на границе, не позволяют вернуться назад белорусские военные и пограничники.

"Белорусское руководство организовало трафик людей: легально, с визами, привозят в Минск, а потом их переселяют на границу. Теперь эти лагеря охраняют не только пограничники, но и военные. Даже в нынешних условиях, когда не всегда хорошая погода, людей не пускают возвратиться в Минск или в свои родные страны. Военные охраняют периметр, не выпускают людей. Если кто-нибудь как-то выскальзывает из этого периметра, военные их находят и возвращают обратно. Практически это лагерь без стен, без какой-то колючей проволоки, но все-таки это лагерь", – заявил Анушаускас.

  • Ранее 12 ноября стало известно, что мигранты на белорусско-польской границе попытались прорваться на территорию Польши. Они пересекли переход в Кузнице, но были задержаны польской армией, пограничниками и полицейскими.
  • Несколько месяцев назад Александр Лукашенко пообещал ослабить контроль за границей из-за санкций, введённых Евросоюзом против его режима. В ноябре ситуация обострилась, колонны мигрантов без разрешений на въезд в Евросоюз несколько раз попытались прорваться в Польшу с белорусской территории, сопротивляясь пограничникам и военным.
  • Многочисленные расследования подтверждают, что мигранты целенаправленно приглашались в страну при поддержке белорусских властей. Минск это отвергает.

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