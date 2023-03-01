Министр обороны Словакии: "Мы готовы передать Украине 10 МиГ-29"

Словакия выразила готовность передать Украине 10 истребителей МиГ-29. Об этом объявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщило агентство AP.



По словам словацкого министра обороны, окончательное решение должны принять в течение нескольких дней или недель. Если передача МиГ-29 состоится, Словакия будет первой страной-членом НАТО, которая поставила Украине боевые самолеты.

Словакия перестала использовать истребители МиГ из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию.

Как отмечает агентство УНИАН, для усиления противовоздушной обороны Украины необходимы не только системы ПВО и ПРО, но и боевая авиация. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что истребители нужны Украине для начала контрнаступления. Разговоры о предоставлении Украине боевых самолетов ведутся уже не первый месяц

В то же время итальянские СМИ пишут, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов. Речь идет о Tornado и Amx. Однако Италия не хочет делать это первой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители МиГ-29. Но Польша сделает это только в рамках более широкой коалиции.