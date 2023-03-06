Министр обороны США: взятие Бахмута не будет стратегической победой РФ

Даже если российским войскам в ближайшее время удастся взять город Бахмут в Донецкой области, где в последние месяцы идут наиболее тяжёлые бои на российско-украинском фронте, это не будет означать перелома в ходе боевых действий. Об этом в понедельник заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В последние дни появились сообщения о том, что некоторые украинские подразделения покидают Бахмут - город с довоенным населением около 70 тысяч человек, который Россия штурмует с осени прошлого года. В последние недели город оказался под угрозой окружения. Отряды "ЧВК Вагнера" взяли под контроль ряд районов на востоке и севере города. Большую его часть, однако, по-прежнему контролируют украинские силы. Город сильно разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры страны не раз называли Бахмут "крепостью", при попытках взять которую россияне несут большие потери.

Как заявил министр обороны США во время визита в Иорданию, Бахмут "имеет более символическое, чем стратегическое или оперативное значение". Он добавил, что не знает, удержат ли украинские силы Бахмут или нет, но даже если это не удастся, это не станет серьёзным успехом для России.

Аналитики подчёркивают, что к западу от Бахмута имеется сеть укреплений украинских войск, и возможное взятие города не означает, что российским войскам будет открыть путь к Славянску и Краматорску. Мнения о том, что взятие Бахмута станет лишь тактическим успехом для России, приводит, в частности, CNN. Wall Street Journal, однако, отмечает, что Украина в боях за Бахмут тоже понесла большие потери - в том числе и те её части, которые предполагалось использовать в весеннем наступлении. Украинский Генштаб это не комментировал.

В понедельник Офис президента Украины сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Бахмута. В сообщении говорится, что предложение исходило от командующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Ранее газета Bild писала, что между ним и президентом Владимиром Зеленским якобы возникли разногласия, и Залужный хотел вывести войска из Бахмута. Официальное сообщение, таким образом, выступает в роли опровержения.