Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Он опубликовал в социальных сетях фото документа.

"Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины", — подписал Резников фотографию.

В заявлении об отставке Резников в частности, напоминает, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину "пройден непростой путь" — от отказа западных стран поставлять даже "Стингеры", до предоставления Киеву современных танков, средств ПВО , дальнобойных ракет и других видов современного оружия западного образца, а также о формировании "авиационной коалиции" для поставок Украине истребителей F-16.

В то же время, по данным источника The New York Times, отставка Алексея Резникова связана в том числе с затянувшимся военным конфликтом с Россией.

О том, что глава Минобороны Украины покинет свой пост, накануне объявил президент Владимир Зеленский.

"Алексей Резников занимает свой пост более 550 дней полномасштабной войны. На мой взгляд, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", – объяснил Зеленский своё решение. Оно принято после нескольких коррупционных скандалов в ведомстве и системе военкомов, формально министру не подчинённых.

Место Алексея Резникова может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Назначение должно быть утверждено украинским парламентом. В понедельник, 4 сентября Умеров подал заявление об отставке с поста главы Фонда госимущества в Верховную раду.

41-летний Умеров родился в городе Булунгур в Узбекистане, в семье депортированных крымских татар. Он был управляющим директором нескольких инвестиционных фондов. В 2019 году он был избран в Верховную раду. Входил в переговорную группу Украины с Россией после вторжения 2022 года. В том же году возглавил Фонд госимущества.