Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подал в отставку

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подали в отставку. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент рассмотрит эти заявления в ближайшее время.

Денис Шмыгаль занимал должность министра обороны с июля 2025 года, а до этого он пять с небольшим лет возглавлял правительство Украины. В начале января президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Шмыгалю возглавить Минэнерго Украины и занять пост первого вице-премьера.

Тогда же Зеленский предложил пост главы Минобороны Михаилу Федорову. Он занимает пост вице-премьера и министра цифровой трансформации с 2019 года.

данные о погибших

