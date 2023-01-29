Министр обороны Украины: нужны самолёты и дальнобойные ракеты

Министр обороны Украины Алексей Резников спустя несколько дней после решения ряда западных стран поставить Киеву основные боевые танки заявил о том, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы также истребители, другие боевые самолёты и ракеты большего, чем имеются на вооружении у Украины сейчас, радиуса действия. Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC.

О самолётах и дальнобойных ракетах как о новых пожеланиях Украины в последнее время неоднократно говорил и украинский президент Владимир Зеленский.

"Всё, что невозможно сегодня, будет возможным завтра" - сказал Резников, напомнив о том, что страны Запада первоначально не были готовы поставлять Украине и РСЗО, средства ПВО и танки, однако впоследствии изменили своё мнение. Министр подчеркнул, что оружие не будет использоваться против целей на международно признанной территории России.

Американские СМИ в последние дни пишут, что в США и НАТО идут обсуждения возможности поставки Украине истребителей F-16, однако комментаторы отмечают, что принять это решение будет ещё сложнее, чем по вопросу о поставках танков. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье категорически исключил возможности передачи Украине истребителей; о том, что Италия не будет поставлять Киеву наступательное вооружение, сказал и министр обороны Италии.