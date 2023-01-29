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Министр обороны Украины: нужны самолёты и дальнобойные ракеты

F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников спустя несколько дней после решения ряда западных стран поставить Киеву основные боевые танки заявил о том, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы также истребители, другие боевые самолёты и ракеты большего, чем имеются на вооружении у Украины сейчас, радиуса действия. Об этом он сказал в интервью канадскому телеканалу CBC.

О самолётах и дальнобойных ракетах как о новых пожеланиях Украины в последнее время неоднократно говорил и украинский президент Владимир Зеленский.

"Всё, что невозможно сегодня, будет возможным завтра" - сказал Резников, напомнив о том, что страны Запада первоначально не были готовы поставлять Украине и РСЗО, средства ПВО и танки, однако впоследствии изменили своё мнение. Министр подчеркнул, что оружие не будет использоваться против целей на международно признанной территории России.

Американские СМИ в последние дни пишут, что в США и НАТО идут обсуждения возможности поставки Украине истребителей F-16, однако комментаторы отмечают, что принять это решение будет ещё сложнее, чем по вопросу о поставках танков. Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье категорически исключил возможности передачи Украине истребителей; о том, что Италия не будет поставлять Киеву наступательное вооружение, сказал и министр обороны Италии.

  • Газета The Wall Street Journal в воскресенье со ссылкой на источники в политических кругах стран Запада пишет о том, что решение поставить Украине танки и другое тяжёлое вооружение стало результатом обеспокоенности ряда западных лидеров относительно перспектив развития военного конфликта. В то время как в прошлом году на Западе многие надеялись на то, что время работает на Украину, сейчас в западных столицах звучат опасения, что Кремль, располагая большими резервами людей и техники, может претендовать на победу в длительной войне на истощение. Передача Украине бронетехники, как пишет газета, могло бы изменить динамику войны и подорвать боеспособность России, которая, как утверждается, понесла большие потери и испытывает дефицит, в частности, высокоточных ракет. Возможное наступление Украины могло бы, как, по данным издания, надеются на Западе, подтолкнуть Россию к переговорам и способствовать скорейшему завершению войны. Официальные лица статью не комментировали.
  • В Великобританию в воскресенье прибыла группа украинских военных для прохождения обучения использованию британских танков "Челленджер-2". Об этом сообщило британское министерство обороны. Лондон обещал поставить Украине 14 подобных танков.
  • Ранее на этой неделе США объявили о готовности поставить 31 танк "Абрамс", а Германия сообщила, что передаст 14 своих танков "Леопард", а также даст разрешение другим странам на поставки "Леопардов" Украине.

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