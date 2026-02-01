Министр обороны Украины поблагодарил Маска за отключение Starlink для РФ

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров поблагодарил главу корпорации SpaceX миллиардера Илона Маска за меры, которая приняла корпорация для того, чтобы воспрепятствовать российским военным использовать связь при помощи спутников Starlink в ходе войны против Украины. В субботу Маск написал, что меры, которые были приняты SpaceX для того, чтобы воспрепятствовать "несогласованному" использованию технологии Starlink Россией, "кажется, сработали".

В ответ на сообщение Маска в принадлежащей ему же соцсети X Фёдоров написал, что "первые шаги" действительно сработали, и теперь представители Киева и SpaceX обсуждают новые меры для того, чтобы воспрепятствовать России использовать Starlink на фронте. Фёдоров также поблагодарил Маска за помощь, назвав его "защитником свободы" и "другом украинского народа". Он напомнил о том, что в первые дни после российского вторжения Маск направил в Украину терминалы Starlink и позволил украинским военным некоторое время использовать связь бесплатно.

Илон Маск, поддержавший предвыборную кампанию Дональда Трампа и какое-то время имевший статус чиновника его администрации (он отвечал за работу так называемого Департамента эффективности правительства), в последние годы неоднократно критиковал как власти Украины, обвиняя их в коррупции, так и руководство европейских стран за их политику по отношению к российско-украинской войне. Starlink, однако, остаётся одним из ключевых элементов обеспечения связи для украинских военных. Система используется также для планирования и осуществления атак беспилотников.

Впервые об обнаружении российского дрона со Starlink написал 15 декабря 2025 года ведущий украинский эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов. 25 января он стал советником министра обороны Украины по технологическим направлениям.

На днях американский Институт изучения войны опубликовал сообщение о том, что российские военные всё чаще используют Starlink для помощи в нанесении ударов дальнобойными дронами по территории Украины. На это обратил внимание в частности глава МИД Польши Радек Сикорский, обратившись прямо к Маску с призывом что-то с этим сделать. Маск в комментариях грубо высказался по адресу Сикорского, подчеркнув свою роль в обеспечении Украины Starlink, но при этом пообещал заняться проблемой.

31 января Бескрестнов заявил в Telegram, что многие пользователи Starlink в Украине "уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX приняла по просьбе Минобороны Украины". Эти меры он назвал временными и экстренными. По его словам, в будущем им на смену придет "глобальное продуманное решение". Какие именно приняты меры, Бескрестнов не объяснил.

Украинское агентство УНИАН пишет со ссылкой на российские провоенные паблики, что SpaceX начала отслеживать скорость перемещения терминалов: они прекращают работать, как только дрон (или то, на чем они установлены) разгоняются до 75-90 км/ч. При этом, как утверждают российские паблики, ограничения введены для всех терминалов, в том числе и используемых ВСУ. Впоследствии предполагается создание быза терминалов, которыми пользуются военнослужащие ВСУ. На них ограничения распространяться не будут.

Об использовании Starlink российскими военными сообщалось и ранее. Проблема связана с тем, что, хотя терминалы Starlink официально не поставляются в Россию, они могут попадать туда через третьи страны, при их размещении же на оккупированных Россией территориях Украины их трудно заблокировать без того, чтобы не заблокировать связь и украинским военным.