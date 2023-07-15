Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оставит свой пост

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес оставит свой пост при следующих перестановках в правительстве, которые ожидаются в сентябре. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Политик также не будет выставлять свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Уоллес заявил, что не будет досрочно отказываться от депутатского мандата, чтобы не пришлось проводить довыборы в его округе. По данным издания, политик рассказал премьер-министру Риши Сунаку о своих планах 16 июня.

"Я начал карьеру в политике в Шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у моей кровати", – рассказал Уоллес в интервью.

Уоллес занимает пост министра обороны с 24 июля 2019 года. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Великобритании сменились три премьер-министра, но Уоллеса каждый раз переназначали на пост министра обороны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG