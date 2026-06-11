Министр обороны Великобритании ушёл в отставку

Министр обороны Великобритании Джон Хили 11 июня подал в отставку, заявив, что премьер-министр Кир Стармер не смог, а министерство финансов не захотело выделить необходимые средства на оборону страны.

По традиции, Хили опубликовал открытое письмо на имя премьер-министра.

В нём он отметил, что недоволен представленным в понедельник финансовым планом в сфере обороны на долгосрочную перспективу. Особая критика в письме напавлена в адрес министра финансов Рейчел Ривз, которая, по словам Хили, препятствовала необходимому росту бюджетных расходов на оборону.

Хили отметил, что план, представленный в понедельник, отличается от версии, согласованной в январе. Бывгий министр отметил, что документ предусматривает повышение расходов на оборону к 2030 году только до 2,68% ВВП, в то время как он сам считает реалистичным и необходимым уровень в 3%.

Из письма не следует, что отставка как-либо связана с борьбой за лидерство в Лейбористской партии, обострившейся после её поражения на местных выборах. Позиции премьера Стармера тогда были серьёзно ослаблены, несколько членов кабинета подали в отставку. Пока не сообщалось, кто станет новым министром обороны.