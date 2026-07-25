Министр образования Индии ушел в отставку из-за протестов

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан подал в отставку после недели студенческих протестов. Накануне протестующие собрались в районе обсерватории Джантар-Мантар в центре Нью-Дели, требуя отставки министра.

"Учитывая ситуацию, сложившуюся в Джантар-Мантар и по всей стране, чтобы антигосударственные силы не воспользовались ею… я направил премьер-министру заявление об отставке", – написал Прадхан в соцсети X.

Протесты начались из-за утечки материалов национального вступительного экзамена в медицинские вузы. Тестирование проходило в мае – в нем участвовало более двух миллионов человек. Однако после того, как стало известно об утечке, правительство аннулировало результаты первого экзамена, распорядилось провести пересдачу в июне и начало расследование инцидента. Как пишет The Guardian, более десятка абитуриентов покончили жизнь самоубийством.

Центральное бюро расследований Индии сообщило, что преподаватели и агенты частных репетиторских центров допустили утечку экзаменационных заданий, взимая с абитуриентов крупные суммы за доступ к вопросам. Были задержаны 13 подозреваемых.

Протесты были организованы молодежным движением "Партия тараканов" – оно возникло в мае после того, как глава Верховного суда Индии Сурья Кант назвал тараканами и паразитами безработных молодых людей, которые занимаются журналистикой или политическим активизмом. Менее чем за неделю "Партия тараканов" набрала миллионы подписчиков в соцсетях.

Название движения – Cockroach Janta Party (CJP) – является пародией на партию премьер-министра Нарендры Моди "Бхаратия джаната" – Bharatiya Janata Party (BJP).

После ухода Прадхана в отставку представители "Партии тараканов" объявили о завершении протестов. Сообщается, что власти согласились со всеми требованиями: отставка министра образования, отказ от преследования протестующих и выплата компенсаций семьям тех, кто покончил с собой.