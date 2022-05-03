Министр по еврейскому вопросу. Соцсети о новом интервью Лаврова

Сергей Лавров дал резонансное интервью итальянскому телевидению.

Внимание широкой публики привлекли как минимум два ярких изречения министра. Первое было таким:

Вопрос: Вы хотите, чтобы В.А.Зеленский сдался? Это условие для мира?

С.В.Лавров: Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление.

Константин Калачёв:

РФ не требует от Зеленского сдаться, он должен приказать прекратить сопротивление — Лавров

Что в лоб, что по лбу. Чем приказ прекратить сопротивление отличается от сдачи?

Прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств - это капитуляция.

Но Лавров делает вид, что этого не знает.

Имеет ли будущее внешняя политика, основанная на закосе под дурака? Может быть. Но вряд ли такая политика способствует выходу из экзистенциального одиночества.

Аббас Галлямов:

Прекратить сопротивление, но не сдаваться… Напоминает Берлагу с его «я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды»…

Наверное, подобные двусмысленности являются следствием неуклюжих попыток, с одной стороны, смягчить претензии, а с другой - сделать это так, чтобы никто не заметил. Мол, раз уж победить не удалось, то на сдаче не настаиваем, но вы хотя бы сопротивление прекратите.

В принципе, Зеленский мог бы даже согласиться: дескать, прекратите наступление, выведите войска и я тут же прекращу сопротивление.

Вот вам и формула мира, которая устроит Путина: «Ура! Мы победили, Украина прекратила сопротивление!»

Кирилл Гончаров:

Игра с нулевой суммой: прекращение сопротивления Украина будет трактовать именно как «сдаться».

И очевидно, что ответит сейчас Зеленский: «прекратите нападать». И что Лаврову заявлять, в таком случае?

Короче говоря, мы сами себе создаём безвыходную для себя ситуацию.

Аркадий Дубнов:

Министр С. В. Лавров - послушный, как весь наш народ.

Вот, народу запретили говорить про «войну», это уж слишком, - только про специальную военную операцию, а Лаврову нельзя требовать от президента Украины Зеленского, чтобы он сдался, это уж слишком, - достаточно, чтоб он приказал «прекратить сопротивление».

Плоть от плоти народный министр этот Лавров

А уж когда начал рассуждать о "еврейской крови у Гитлера", народность просто поперла...

Да, про Гитлера у Лаврова оказалось ещё ярче:

С.В.Лавров: Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает Президент В.А.Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течении одного дня может поменять позицию несколько раз.

Слышал, как он сказал, что мы демилитаризацию и денацификацию даже не будем обсуждать на переговорах. Во-первых, они саботируют эти переговоры, так же, как и восемь лет Минские договорённости. Во-вторых, нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений, носят на одежде, своём теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят.

Даже поддержка Лаврова от лояльных комментаторов выглядит в лучшем случае так.

Сергей Мардан:

Ход с "еврейскими корнями Гитлера" представляется конечно немного рискованным, но если это "операция прикрытия" чего-то очень важного, нужно признать, что министр иностранных дел реально вызывает огонь на себя и достоин очередной Звезды Героя.

В основном же все просто потрясены.

Лев Шлосберг:

Министр странных дел России Лавров оказался крупным практическим специалистом по антисемитизму. Теперь он занялся «еврейским вопросом». Такой знаток, что и до погромов недалеко.

Отдельное внимание слова Лаврова вызвали у израильских политиков.

Авигдор Либерман:

Я был неприятно поражен, услышав слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это абсурдное и тяжелое для восприятия высказывание, и очень жаль, что оно было сделано. Я ожидаю, что Лавров уточнит, что он имел в виду и извинится.

Алекс Кушнир:

Высказывание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова — это плевок в лицо всему еврейскому народу, государству Израиль и прежде всего — жертвам Холокоста.

Как после таких слов господин Лавров собирается смотреть в глаза переживших Холокост и ветеранов Второй мировой войны?

Роман Розенгурт:

То, что Украина пыталась обьяснить израильским политикам два месяца, Лавров донес за пол часа.

сережа-молодец)

Дмитрий Колезев:

Израиль до последнего времени занимал относительно нейтральную позицию, но министр Лавров постарался исправить это недоразумение. Браво.

Илья Вайцман:

Может мне кто-нибудь объяснить с рациональной точки зрения, зачем РФ своим министром Лавровым решила рассориться еще и с Израилем, а заодно и с влиятельной еврейской диаспорой в США (и не только)? Или тут другое, и из окончательно рассупонившегося министра просто полезло его подлинное нутро профессионального антисемита?

Алёна Чурбанова:

Лавров: "Особо выделю задачи, которые стоят перед нами в связи с попытками фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. У нас сформирована комиссия историков, которые будут заниматься противодействием подобного рода попыткам."

Также Лавров: Гитлер был евреем.

Глеб Черкасов:

Вот не помню я человека, похожего на министра, в тусовке около стендов «Московских новостей» на Пушкинской площади, в 1988-1990 годах.

А ведь, судя по аргументации, бывал, дискутировал))

Андрей Пивоваров:

Российские власти настолько заврались и запутались в собственной пропаганде, что на ходу придумывают новые исторические факты. И в очередной раз позорятся на весь мир.

Анатолий Несмиян:

Похоже, что скоро официальных спикеров, не нуждающихся в последующем переводе на человеческий язык, в Кремле не останется. За каждым приходится подчищать и пояснять. А затем переводить еще и переводчиков.

Николай Караев:

Лавров, конечно, такой Лавров. Если "кровь... абсолютно ничего не значит" (что верно), что значит "самые ярые антисемиты, как правило, евреи"? Кровь не значит, но значит?

В общем, что-то выдавало в Штирлице русского разведчика - то ли красная звезда на шапке, то ли расстегнутая ширинка, то ли волочащийся за спиной парашют.

А кровь, да, неважна. Вообще ничто не важно, кроме того, что человек делает (включая "говорит" и "молчит", это тоже поступки и моральный выбор). Можно быть кем угодно по крови, гендеру, ориентации, цвету кожи, языку, паспорту, партийной принадлежности - важно только то, что ты делаешь, и иммунитета нет ни у кого.

Зеленский - не нацист не потому, что еврей, а потом, что не нацист. Лавров - нацист не потому, что (подставьте сами, что для кого важно), а потому что нацист. Сущностно.

Альфред Кох:

Это же совершенно другой контекст. Причем тут Гитлер? Речь ведь идет о расхожем представлении об украинском национализме, о пресловутых "бандеровцах", которых россияне традиционно считают махровыми антисемитами. И для того, чтобы разрушить этот стереотип и говорится о том, что если "бандеровцы" избрали президентом еврея, то что-то в тезисе о "украинских нацистах" не сходится!

Но Лавров настолько погрузился в контекст русского великодержавного нацизма, что несет полную околесицу и вытаскивает наружу какие-то совсем дикие анекдоты, ничуть не заботясь о том, что мало того, что он вообще пошел не в ту степь, так еще и походя обидел евреев. Он просто не понимает насколько это болезненно, буквально через день после дня памяти жертв Холокоста, намекать на то, что Гитлер имел еврейские корни, и утверждать, что самыми ретивыми антисемитами были евреи...

А вот скажи сейчас Лаврову (наполовину армянину) что он повел себя как нацист - он будет искренне изумлен.

Олег Лекманов:

Министр иностранных дел Лавров принес официальные извинения еврейскому народу. «Меня неправильно поняли, - заявил он, - я, разумеется, не хотел сказать ничего обидного, и, я, конечно, знаю, что Гитлер по происхожлению не еврей. Моя мысль заключалась всего лишь в том, что вы Христа распяли».

Павел Пряников:

Раз уж начальство вовсю косплеит поздний сталинизм, то должен был прорваться у них и антисемитизм. Глава МИД РФ Лавров заявил в интервью итальянскому СМИ, что у Гитлера была еврейская кровь, а самые большие антисемиты – сами евреи. Ну т.е. в Холокосте, по логике Лаврова, одни евреи убивали других.

Антисемитизм Лаврова интересен ещё и тем, что его зять – гражданин Израиля, и внуки главы МИД РФ – тоже граждане Израиля. Дождётся того, что деды из СовБеза и самого Лаврова обвинят в том, что им манипулируют евреи (может, даже самые могущественные из них – Ротшильды, Барухи, Сорос и др.)

Денис Казанский:

25 февраля Путин назвал руководство Украины «шайкой наркоманов».

1 мая российский министр иностранных дел Лавров в своём интервью иностранным журналистам заявил, что Гитлер был евреем, и самые ярые антисемиты - это тоже сами евреи.

Похоже, шайка наркоманов засела совсем не в Киеве, а в Москве. Судя по тому, какие заявления оттуда звучат, российские власти действительно утратили адекватность и скатились в какое-то совсем уж безумное мракобесие. Раньше подобные высказывания про «еврея Гитлера» могли позволить себе разве что сумасшедшие конспирологи и маргиналы. Теперь их озвучивает официальный Кремль.

Мария Слоним:

Продолжаю думать о том, почему Лавров сказал то, что сказал итальянскому агентству. Он ведь знал (он же мин.ин.дел), что говорит на "экспорт", что его слушает не готовая хавать любую хрюканину домашняя аудитория, а всё же, мировая! Понятно, что за последнее время нюх притупился и они уже нервно лепят всё, особо не думая.

Или

Посылает маячок?

Мы все сошли с ума?

Сам сошел с ума?

Какой-то хитроумный план, вроде

взятия Киева за 3 дня?

или угроз запулить "Сармат"?

Продолжаю думать!

Станислав Белковский:

Главная задача всякого крупного путинского чиновника - нравиться Боссу, т.е. В. В. Путину. И нравиться ему надо каждый день. В последнее время Босс был несколько обижен на евреев (отдельно) и Израиль (отдельно), что те не очень-то хорошо поддерживают спецоперацию Z. Ну потому плох тот глава МИД, кто не скажет / не сделает что-нибудь вырви-глаз антисемитское. Кстати, антисемитизм в РФ сейчас будет нарастать. Не ждём, а готовимся (с).

Гасан Гусейнов:

Многие думают, что наш мининдел Риббентропыч зарапортовался

Но это не так.

Просто он - вообще единственный из всех дипломатов и госдеятелей современности, который прямо подпадает под действие законов об ответственности за разжигание войны. Поэтому ему совершенно необходимо на каком-то этапе выйти, так сказать, в чистое безумие.

Татьяна Малкина:

Изучила интервью Лаврова про еврейские корни Гитлера, три раза посмотрела стрёмный выход Медведева (а кто это, кстати?) к доске.

Внезапно подумала крамольное: а вдруг они всю эту хрюканину нарочно производят? Ну, чтоб потом, предположим, на суде сказать: «да вы что вообще? Мы же посылали вам сигналы, что работаем под контролем, под дулом сармата фактически! Мы специально уже совсем [безумную] чушь городили, чтоб вы догадались, чтоб пришли и освободили нас!»