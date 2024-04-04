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Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму Гая Ричи

Британский кинорежиссёр Гай Ричи, архивное фото
Британский кинорежиссёр Гай Ричи, архивное фото

Российское министерство культуры отказало в прокатном удостоверении новому фильму британского режиссёра Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел".

Как сообщают "Ведомости", основанием стал пункт правил выдачи прокатного удостоверения, согласно которому Минкульт может отказать в нём, если на выбранную дату уже запланирован выход фильма "схожей тематики или рассчитанного на такую же целевую аудиторию".

Картина Гая Ричи о "дерзкой миссии против нацистов" в Великобритании 1942 года должна была выйти в России 25 апреля, однако на эту дату, по данным "Ведомостей", Минкульт выдал прокатное удостоверение российскому фильму "Блиндаж", действие которого разворачивается в 1941 году. Издание отмечает, что продюсер "Блиндажа" Владимир Пермяков, выступая в конце марта на форуме "Российский кинобизнес 2024", заявил, что "ко Дню Победы выйдет только одно большое кино – российское, не иностранное".

В свою очередь издание "Медуза" сообщает, что у прокатчика "будет возможность выпустить новый фильм Ричи после 9 мая" и что российское министерство культуры с 2015 года практикует "зачистку майских праздников от иностранных релизов".

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