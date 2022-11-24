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Минкульт отказал в прокате сериалу "Монастырь" из-за позиции РПЦ

Министерство культуры России отказалось выдать кинокомпании "Лунапарк" прокатное удостоверение для драматического сериала "Монастырь" режиссёра Александра Молочникова с Анастасией Ивлеевой в главной роли. Причиной стало оскорбление чувств верующих, пишет РБК.

В Русской православной церкви посчитали, что сценарий фильма даёт искажённое представление о жизни монахинь в обителях и в итоге формирует неверное представление о русском православии.

По сюжету главная героиня сериала Мария скрывается от бандитов в православном монастыре на севере России.

Кроме Ивлеевой в сериале сыграли Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова и другие.

Первая серия "Монастыря" вышла в "Кинопоиске" 19 ноября и в первые сутки набрала 250 тысяч просмотров. Это рекорд за всю историю онлайн-кинотеатра.

По уголовной статье за оскорбления чувств верующих грозит до трёх лет тюрьмы.

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