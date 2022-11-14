Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма "Голод"

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у документального фильма режиссёра Татьяны Сорокиной "Голод". Об этом сообщил автор сценария фильма Александр Архангельский.

По данным главного редактора закрытой властями радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, распоряжение подписал замминистра культуры Сергей Обрывалин.

При этом Минкульт 28 сентября выдал фильму прокатное удостоверение. В ряде кинотеатров, однако, его показ был сорван - как утверждалось, по техническим причинам.

Фильм "Голод" рассказывает про массовый голод в советской России 1920-х и о международной помощи, которую многие страны мира и частные лица оказывали пострадавшим от бедствия. Как пишет в фейсбуке Архангельский, министерство сообщило, что в фильме были "обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ". Архангельский задаётся вопросом, запрещает ли законодательство рассказывать о голоде, факт которого не отрицали и советские власти, и называет решение "предательством собственной истории, предательством семейной памяти". Он указывает на то, что в фильме нет авторского текста - только цитаты из открытых архивных документов.

Закон разрешает демонстрацию фильмов без удостоверения "исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы". В кинотеатрах же их показывать нельзя. Ранее российские власти не выдавали или отзывали прокатные удостоверения, в частности, фильмам, в которых чиновники усматривали "пропаганду ЛГБТ" или "оскорбление чувств верующих".