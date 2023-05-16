Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца ''Священный паук''» иранского режиссера Али Аббаси. Об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на дистрибьютора картины в России, кинокомпанию "Экспонента Фильм".

В письме Минкульта об отзыве прокатного удостоверения сказано, что решение принято "в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации". В "Экспонента Фильм" отказались предоставить дополнительные комментарии, пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Фильм вышел в российский прокат 11 мая. По данным издания, он собрал в кинотеатрах 1,49 миллиона рублей за выходные.

Фильм «Убийца ''Священный паук''» основан на реальных событиях. В нем рассказывается о серийном убийце Саиде Ханаи, который в 2000-х годах захотел "очистить" город Мешхед от греха, убивая секс-работниц. По сюжету , молодая журналистка из Тегерана начинает собственное расследование убийств.

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