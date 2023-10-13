Минкульт России запретил показ фильма "Сказка" Александра Сокурова

Министерство культуры России запретило показ фильма режиссёра Александра Сокурова "Сказка" на международном фестивале КАРО.Арт. Об этом Сокуров сообщил в своем телеграм-канале.

По словам режиссёра, он ожидает, что "Сказке" откажут в выдаче прокатного удостоверения, а на показ его предыдущих работ введут негласный запрет. Сокуров уточнил, что не знает, по какой причине фильм был снят с показа.

"Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось. Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь. Я не просто протестую против цензуры - я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками", - пишет режиссёр.

Премьера "Сказки" состоялась 6 августа 2023 года на кинофестивале в Локарно. Сокуров заявлял, что эта картина станет его последней. Главные герои "Сказки" - Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения этих персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей.

По словам Сокурова, фильм снимался без участия российских актёров и привлечения российского финансирования.

Режиссёр отказался демонстрировать картину на Канском кинофестивале в 2022 году. При этом организаторы фестиваля заявляли, что не будут принимать российскую делегацию из-за нападения России на Украину, но СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Сокуров и некоторые другие режиссёры получили личное приглашение на фестиваль "вне зависимости от политической обстановки".