Минобороны Беларуси: над Минском был сбит беспилотник

Минобороны Беларуси 29 июля заявило, что в ночь на вторник над Минском был пресечён полёт беспилотника. Пострадавших нет.

Независимое белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на местных жителей сообщает, что беспилотник врезался в жилой дом и затем в припаркованный автомобиль и взорвался.

Сообщение Минобороны цитирует официальное агентство БЕЛТА. Утверждается, что силы ПВО обнаружили над территорией Беларуси "полёт неопознанной воздушной цели - нарушителя порядка использования воздушного пространства". Цель была идентифицирована как беспилотник, в результате "воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы" он упал "в районе дома №72 по улице Матусевича города Минска". В Минобороны отметили, что с учётом этого инцидента "оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства", а ситуация находится на личном контроле главы государства - Александра Лукашенко.

К сообщению прилагаются также фото, как утверждается, сбитого беспилотника. Не сообщается, о какой модели идёт речь, кто мог его запустить, была ли у беспилотника ударная часть с взрывчатыми веществами.

Улица Матусевича расположена на северо-западе белорусской столицы.

"Зеркало" подтверждает, что беспильник упал именно во дворе дома на этой улице. На видео, которое есть в распоряжении "Зеркала", слышен шум, как от мопеда, затем раздаётся сильный взрыв. После этого на землю падают обломки. "Все проснулись от этот пронзительного звука, ночь вышла ужасной", - цитирует издание жителей.

Над территорией Беларуси ранее неоднократно были замечены российские беспилотники, которые используются для атак на Украину. Несколько раз беспилотники были сбиты средствами ПВО. Впервые, однако, Минобороны сообщило об инциденте с такими подробностями - это может быть связано с тем, что беспилотник упал в столице страны.

Только за первую неделю июля — с 7 по 13 июля — а Беларуси зафиксировано не менее 59 залётов беспилотников, пишет "Флагшток". Это рекордное число.