42 дня. Минобороны Молдовы хочет ввести обязательные военные сборы

Правительство Молдовы хочет обучить стрельбе из оружия всех мужчин в стране, а также ввести "патриотическое воспитание" в средних школах. Это предполагает законопроект министерства обороны страны, который внесен в парламент. Сейчас документ находится на стадии обсуждения и может быть принят до конца года. Если это произойдет, то всех не служивших в армии мужчин в возрасте от 27 до 55 лет со следующего года обяжут пройти курс военной подготовки продолжительностью до шести недель, включающий обучение обращению с огнестрельным оружием.

Законопроект также вводит новый факультативный предмет в средней школе, который называется "Патриотическое воспитание".

В целом документ существенно меняет действующее законодательство о подготовке граждан к обороне страны, о статусе военнослужащих или резерве Вооруженных сил Молдовы.

Молдавская служба Радио Свобода изучила законопроект об обязательной военной подготовке, а также поговорила с представителями армии Молдовы о том, зачем он нужен и как он будет работать.

Как будет работать курс военной подготовки?

Молдавские чиновники называют курс, который обяжут пройти всех мужчин в стране, "начальной военной подготовкой". Он будет иметь продолжительность до 42 дней, в нем должны будут принять участие взрослые мужчины в возрасте до 55 лет. Вадим Булгару, начальник отдела политических кадров министерства обороны Молдовы, заявляет, что курсы также будут доступны на добровольной основе для женщин: "Если они хотят поступить на военную службу по контракту или сделать военную карьеру, им необходимо будет сначала пройти начальную военную подготовку", – поясняет он.



"Эта форма службы будет обязательной, как в настоящее время такой является военная служба на полный и сокращенный срок", – заявил о 42-дневных военных курсах в разговоре с Радио Свобода полковник в отставке Александру Роман, консультант министерства обороны Молдовы по этому законопроекту.



В настоящее время в Республике Молдова существует три формы военной подготовки. Наиболее важной является 12-месячная военная служба, обязательная для всех мужчин в возрасте до 27 лет, не имеющих высшего образования. Также предусмотрена краткосрочная трехмесячная военная служба, обязательная для лиц с высшим образованием, а также четырехмесячные военные курсы, которые можно пройти добровольно во время обучения в университете или аспирантуре.

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42-дневные курсы начальной военной подготовки, по словам авторов законопроекта, дополняют три перечисленные выше формы военной подготовки в Молдове. Он касается лиц, которые достигли 27 лет, но по каким-то причинам не прошли за это время полную военную службу (12 месяцев) или сокращенную военную службу (три месяца) – например из-за того, что находились на учебе или работе за границей.

В настоящее время закон о военной службе в Молдове гласит, что по истечении 27 лет граждане, не имеющие военной подготовки, то есть не служившие в армии, зачисляются в резерв Вооруженных сил и переводятся в так называемый "пассивный резерв".



Отставной полковник Александру Роман в интервью сказал, что считает это "парадоксом": "Вы зачисляете [граждан] в резерв вооруженных сил, и они являются частью резерва, но на самом деле у них нет никакой подготовки, – говорит он. – В итоге в различных ситуациях, с которыми может столкнуться государство, этот резервист не знает, как обращаться с оружием, у него нет военных навыков, и, по сути, мы отправляем его на верную смерть".

Консультанты минобороны Молдовы говорят, что если закон будет принят, курсы военной подготовки могут начаться уже в 2027 году.

"Эта военная подготовка является сокращенной: гражданин Республики Молдова должен как минимум знать, что такое Национальная армия, что такое территориальная оборона, что такое родина, какие существуют виды вооружения, виды боевой тактики, военная дисциплина", – объясняет полковник Вадим Булгару.

Александру Роман говорит, что на курсах мужчины будут учиться ообращаться с военной техникой и стрелять из оружия. "Министерство обороны стремится к тому, чтобы все мужчины [...] получили пользу от обязательной военной подготовки ", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кто может не проходить курсы

Работа, согласно законопроекту, не является поводом для освобождения от 42-дневного военного курса. Закон гласит, что работодатель обязан разрешить работнику пройти военные курсы, сохранив за ним рабочее место на период отсутствия.



"Это не станет дополнительной нагрузкой для работодателя, – уверен Александру Роман. – Срок курсов до 42 дней, не придется ждать работника 12 или 3 месяца, как это бывает при срочной военной службе".

Освобождены от обязательных военных курсов будут:

лица, имеющие судимость;

те, чье здоровье не позволяет им служить (наа основании медотводов);

те, кто "по соображениям совести" отказываются от военной службы – этот вариант также разрешен законом.

Что касается лиц, которые отказываются проходить курсы по семейным причинам, – им законопроект предлагает предоставлять отсрочку, но не освобождать их от курса военной подготовки полностью.

Вадим Булгару говорит, что если законопроект будет принят, в Молдове будут разработаны планы относительно того, сколько граждан смогут ежегодно проходить начальную подготовку поочередно, как это происходит в случае военной службы. В Молдове действуют 11 территориальных военных центров, именно в них будут проводиться регистрация граждан и военная подготовка. "Мы надеемся, что эта форма обучения окажет положительное и благотворное влияние на граждан", – считает полковник.

Есть ли угроза нападения на Молдову?

Законопроект внесен в парламент Молдовы на фоне продолжающейся уже пятый год войны в Украине, а также на фоне ухудшения отношений Кишинева с Москвой и прихода к власти в стране проевропейского президента Майи Санду. Военные эксперты отдельно напоминают о проблеме Приднестровья – сепаратистской части Молдовы, независимость которой не признана ни одним государством-членом ООН, но которая по факту имеет как "Приднестровская Молдавская Республика" свои органы власти, армию, валюту и паспорта.

Россия, хотя формльно и признает территориальную целостность Республики Молдова, поддерживает Приднестровье политически, экономически и своим военным присутствием. В Приднестровье уже много лет, с 1990-х годов, размещен российский военный контингент – Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и миротворцы.

По разным оценкам, численность российских военных составляет около 1200–1500 человек, но власти Молдовы заявляли о намерении России увеличить этот контингент до 10 тысяч.

В мае 2026 год Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям непризнанного Приднестровья. Теперь, чтобы получить паспорт РФ, им не потребуется постоянное проживание в России (достаточно постоянно жить в Приднестровье) и не нужно будет сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства России, как почти всем остальным мигрантам. Эксперты отмечают, что подобная "раздача" паспортов – традиционная тактика, которую Россия использует при Путине, планируя аннексию какого-либо региона другой страны. Они обращают внимание на то, что именно так Россия действовала на Донбассе, в Абхазии и Южной Осетии.

"Патриотическое воспитание" в школах

Курсы военной подготовки – не единственное новшество законопроекта. Министерство обороны Молдовы также предлагает ввести в школах и техникумах факультативный предмет "Патриотическое воспитание молодого поколения". Его будут преподавать в 10-12 классах школ, а также студентам профессионально-технических учебных заведений. В 2026/2027 учебном году учащиеся 10–12 классов могут выбрать 44 факультативных предмета: от вводного курса по информационной безопасности до предпринимательства или робототехники.

Министерство обороны обосновывает необходимость "патриотического воспитания" в Молдове обеспечением "формирования культуры безопасности", но подчеркивает, что уроки "не предусматривают милитаризацию системы образования", как это происходит в России или Беларуси.

По словам авторов законопроекта, цель обучения школьников военному делу в том, чтобы разработать "инструмент предотвращения", который позволит "адекватно реагировать как на вызовы безопасности, так и на кризисные ситуации".



Но чему конкретно будут учить школьников на уроках – пока непонятно. Валентина Олару, государственный секретарь министерства образования, сообщила Радио Свобода, что минобороны Молдовы пока не уведомило ее ведомство о новой законодательной инициативе. "Сейчас нам сложно комментировать видение министерства обороны по этому вопросу. Это определенно не будет отдельной дисциплиной. Могут быть внеклассные, неформальные мероприятия, но это ни в коем случае не будет дисциплиной как составной частью учебной программы", – сказала она.

Государственный секретарь при этом подчеркивает, что даже факультативные или внеклассные предметы оцениваются Национальным советом по учебным программам Молдовы и должны соответствовать образовательной политике. "Когда мы увидим четко определенную учебную программу [от министерства обороны], тогда мы начнем обсуждение", – уточняет Олару.



Александру Роман из минобороны Молдовы при этом заявляет, что законопроект якобы уже получил положительное заключение минобразования. Полковник добавил, что министерство обороны окажет поддержку министерству образования и науки в разработке учебной программы для нового факультативного предмета.