Минобороны назвало командующего группировкой "Восток" в Украине

Российской группировкой войск "Восток" на войне в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего впервые официально назвали в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу.

Группировка "Восток" участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ею.

В ходе инспеции Шойгу приказал прикрыть Донбасс от обстрелов со стороны Украины. В частности, глава Минобороны дал указание на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинской армии, из которых "ведутся обстрелы жилых кварталов в Донбассе и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми".

Другие подробности встречи в министерстве не привели.

16 июля в Минобороны России сообщили, что Шойгу проинспектировал группировки "Юг" и "Центр". Тогда же официально были названы имена командующих этими российскими группировками. Это - генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин.