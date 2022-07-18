Минобороны назвало командующего группировкой "Восток" в Украине

Российской группировкой войск "Восток" на войне в Украине командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Имя командующего впервые официально назвали в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу.
Группировка "Восток" участвует в боевых действиях на донецком направлении. Ранее не раскрывалось, кто именно руководит ею.
В ходе инспеции Шойгу приказал прикрыть Донбасс от обстрелов со стороны Украины. В частности, глава Минобороны дал указание на приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности украинской армии, из которых "ведутся обстрелы жилых кварталов в Донбассе и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми".
Другие подробности встречи в министерстве не привели.
16 июля в Минобороны России сообщили, что Шойгу проинспектировал группировки "Юг" и "Центр". Тогда же официально были названы имена командующих этими российскими группировками. Это - генерал-полковник Александр Лапин и генерал армии Сергей Суровикин.
- Рустам Мурадов с 2018 года занимает пост заместителя командующего войсками Южного военного округа. В 2016 году был представителем России в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе. В 2017 году работал военным советником в Сирии, за что получил звание Героя России. До мая прошлого года командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Через четыре дня после начала российского вторжения в Украину генерал Мурадов попал под санкции Евросоюза.
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