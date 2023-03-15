Минобороны обратилось с исками к жителям пригорода Владивостока

Сотни жителей района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Министерство обороны России об аннулировании их права собственности на земельные участки, на которых стоят их дома. Об этом сообщает губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

По словам чиновника, основанием для исков стали документы от 1932 и 1939 годов, в которых говорится, что данная земля принадлежит Минобороны. Кожемяко сообщает, что права собственности на земельные участки могут лишиться 300 семей.

"Сегодня мы проведём встречу с жителями "Садгорода". И по результатам направим письмо в Министерство обороны для получения обязательных разъяснений." - говорится в сообщении губернатора.

13 марта управление Следственного комитета России по Приморью сообщило, что начало проводить доследственную проверку по статье о халатности. Ведомство проверит информацию о нарушении прав жителей район Садгород при выдачи им земельных участков, в том числе в рамках краевых социальных программ.