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Минобороны обратилось с исками к жителям пригорода Владивостока

Владивосток (Архивное фото)

Сотни жителей района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Министерство обороны России об аннулировании их права собственности на земельные участки, на которых стоят их дома. Об этом сообщает губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём телеграм-канале.

По словам чиновника, основанием для исков стали документы от 1932 и 1939 годов, в которых говорится, что данная земля принадлежит Минобороны. Кожемяко сообщает, что права собственности на земельные участки могут лишиться 300 семей.

"Сегодня мы проведём встречу с жителями "Садгорода". И по результатам направим письмо в Министерство обороны для получения обязательных разъяснений." - говорится в сообщении губернатора.

13 марта управление Следственного комитета России по Приморью сообщило, что начало проводить доследственную проверку по статье о халатности. Ведомство проверит информацию о нарушении прав жителей район Садгород при выдачи им земельных участков, в том числе в рамках краевых социальных программ.

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