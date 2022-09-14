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Минобороны опубликовало фейковое видео уничтожения украинского десанта

Российские военные на территории Украины, сентябрь 2022 года

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения баржи, на которой якобы переправлялся десант Сил специальных операций Украины для захвата Запорожской АЭС, однако на самом деле на кадрах, которые сняты с вертолёта - кусок опоры старого моста через Днепр, построенного ещё в 1943 году немцами и через полгода взорванного солдатами вермахта при отступлении. На подлог обратили внимание издание The Insider и телеграм-канал Grey Zone.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о фальсификациях и нестыковках в официальных пресс-релизах Минобороны РФ о ходе боевых действий в Украине. Так, 12 сентября ведомство во второй раз за месяц отчиталось об уничтожении 45 тысяч тонн боеприпасов в районе Вознесенска Николаевской области. Четырежды за время войны министерство сообщало о взятии посёлка Пески на территории Донецкой области. Кроме того, по версии российского военного командования, армия РФ сбила 84 беспилотника Bayraktar, хотя по официальным данным у Украины имелись только 36 подобных аппаратов.

Наконец СМИ посчитали, что если суммировать количество единиц уничтоженной украинской военной техники, о которой ежедневно докладывает начальник Управления пресс-службы и информации Минобороны Игорь Конашенков, то оно превышает количество всей техники, которая находится на вооружении армии Украины с учётом западных поставок.

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