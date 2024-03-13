Минобороны: регионы России атаковали 65 беспилотников

В ночь на 13 марта регионы России атаковали 58 украинских беспилотников, они были перехвачены средствами ПВО, заявили в Минобороны. Утром ведомство отчиталось о еще семи сбитых беспилотниках.

Дроны были уничтожены над территориями Воронежской (35), Белгородской (12), Брянской (8), Курской (8), Ленинградской (1) и Рязанской (1) областей.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над территорией региона были сбиты более 30 дронов. По его словам, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Утверждается, что пострадавших нет.

В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом, в результате были выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет, заявил глава региона Вячеслав Гладков. ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что беспилотник также атаковал здание ФСБ в Белгороде – поврежден фасад и выбиты окна.

В Рязани в результате атаки беспилотника загорелся нефтеперерабатывающий завод. Глава региона Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. Другие подробности он не привел.

По данным телеграм-канала SHOT, три дрона атаковали "Рязаньнефтепродукт" – это дочерняя структура "Роснефти". Два человека пострадали, их госпитализировали.

В Ленинградской области беспилотник был сбит на подлете к нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ). По словам главы региона Александра Дрозденко, жертв и разрушений нет.

В Ростовской области три беспилотника были сбиты на подлете Новошахтинску, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Последствия на земле уточняются.