Минобороны РФ настаивает: Украина атаковала резиденцию Путина

Минобороны России продолжает настаивать на том, что украинские военные в ночь на 29 декабря осуществили попытку атаки беспилотниками дальнего действия на резиденцию президента России Путина в Новгородской области.

С брифингом по этому вопросу утром 31 декабря выступил начальник зенитных ракетных войск ВКС России Александр Романенков. По словам генерала, при атаке никто не пострадал, обошлось без разрушений на земле, "ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено".

Минобороны также опубликовало видео, на котором виден предположительно сбитый беспилотник, лежащий в снегу. Утверждается, что речь идёт об одном из украинских дронов, атаковавших резиденцию Путина.

По словам Романенкова, факт воздушной атаки был "вскрыт" подразделениями российского ПВО "около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года" - то есть ещё до начала переговоров президентов США и Украины во Флориде, по итогам которых было объявлено о серьёзном продвижении в мирном урегулировании в Украине. Российские власти устами министра иностранных дел Сергея Лаврова заявили о предполагаемой атаке только днём 29 декабря. Было объявлено, что Москва нанесёт ответные удары, а также пересмотрит переговорные позиции, как именно - сказано не было. Путин в телефонном разговоре с Трампом вечером 29 декабря заявил о том же самом, обвинив Украину в целенаправленной атаке на свою резиденцию. При этом не сообщается, был ли он в ней в момент предполагаемой атаки или нет.

Минобороны опубликовало также карту предполагаемой атаки, из которой следует, что беспилотники летели с нескольких направлений. Утверждается, что всего их был 91, около половины, как утверждается, были сбиты ещё над территориями Брянской и Смоленской областей, а 41 дрон - над Новгородской областью, причём, как утверждается, атака продолжалась до 8:30 утра 29 декабря.

Минобороны считает, что сам характер атаки и направление движение дронов подтверждают целенаправленную атаку именно на резиденцию Путина.

Украинская сторона отрицает попытку удара по резиденции Путина. Президент Украины Владимир Зеленский ещё 29 декабря назвал заявления Лаврова и других представителей Москвы ложью, направленной на срыв или затруднение мирных переговоров, а также на поиск предлога для того, чтобы ударить по правительственным зданиям в Киеве.

Во вторник, 30 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на резиденцию Путина, о которой говорил Лавров, является "террористическим актом, направленным на срыв переговорного процесса". Атака была направлена не только против Путина, но и против президента США Трампа, цитирует Пескова ТАСС.

Сам Трамп после разговора с Путиным 29 декабря заявил журналистам, что он узнал о попытке атаки на резиденцию от Путина, и его это "очень разозлило". По словам американского президента, "сейчас неподходящее время для всего этого".

Отвечая на вопрос о наличии каких-либо доказательств нападения, Трамп ответил: "Мы это выясним".

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер отметил, что в Вашингтоне пока не знают, что точно произошло, и отметил, что разведка США и их союзников определит, имела ли место атака или нет. По его словам, со стороны Украины осуществлять такую атаку в разгар мирных переговоров было бы "неделикатно" и "безрассудно", и в связи с этим усомнился в российской версии событий.