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Минобороны РФ обвинило Киев в отравлении российских военных

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, 4 октября 2018 года

Министерство обороны России обвинило Украину в использовании химических отравляющих веществ против российских военных.

Согласно заявлению ведомства, 31 июля российские военные, которые находились в Запорожской области, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления. В результате обследования было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В". Сколько именно военных было госпитализировано, ведомство не сообщило.

Минобороны также пообещало направить в ОЗХО подтверждающие документы с результатами анализов российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что в связи с этим проводится дополнительное расследование "отравления боевыми отравляющими веществами" главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

В начале августа стало известно, что Сальдо госпитализировали с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

Украина пока не комментировала заявления Минобороны России.

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