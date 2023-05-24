Минобороны РФ обвинило Украину в атаке на корабль "Иван Хурс"

Минобороны России обвинило Украину в атаке морских беспилотников на корабль российского Черноморского флота "Иван Хурс" в Чёрном море.

Как утверждается в сообщении российского военного ведомства, рано утром 24 мая вооружённые силы Украины атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. В сообщении говорится, что все катера были уничтожены огнём, а российский корабль не пострадал. Минобороны также опубликовало 10-секундный видеоролик, на котором, как утверждается, запечатлено уничтожение беспилотников.

Как говорится в сообщении, "Иван Хурс" обеспечивает безопасность функционирования трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Утром в среду об атаке морских беспилотников на корабль писал ряд освещающих войну российских телеграм-каналов, причём некоторые из них утверждали, что нападение произошло гораздо ближе к турецкому побережью, чем отчиталось Минобороны.

Украина не комментировала утверждения российского военного ведомства.

"Иван Хурс" - разведывательный корабль, который предназначен для обеспечения связи и управления флотом, ведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежения за компонентами системы ПРО.