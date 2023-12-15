Минобороны РФ отчиталось о 26 сбитых беспилотниках над Крымом

Министерство обороны России сообщило, что вечером в пятницу над территорией аннексированного Крыма были сбиты 26 украинских беспилотников.

Ранее корреспонденты Крым.Реалии сообщили, что в разных районах Крыма были слышны взрывы. Российские власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.

Вечером в пятницу глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического района. "На данный момент армией России сбито уже не менее 15 целей", – написал он в телеграм-канале.

О разрушениях или пострадавших не сообщалось.