Минобороны РФ отчиталось о сбитии двух БПЛА над Черным морем

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Чёрным морем утром 22 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Один из беспилотников был сбит на юго-восточном побережье аннексированного Крыма. Другой был уничтожен в районе Туапсе. Порт этого города используется для поставок за рубеж сырьевой продукции. Сообщается, что в результате второго инцидента пострадавших и повреждений нет.

21 сентября во многих районах аннексированного Крыма, в частности на севере, западе и в центре полуострова были зафиксированы пролетающие беспилотники. Местный телеграм-канал "ЧП/Севастополь" писал, что взрывы слышали жители Новофёдоровки, Сак, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы. О последствиях атаки не сообщалось. Позднее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО 19 беспилотников над акваторией Чёрного моря и территорией аннексированного Крыма. Ещё по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях.