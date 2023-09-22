Минобороны РФ отчиталось о сбитии двух БПЛА над Черным морем

Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над Чёрным морем утром 22 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Один из беспилотников был сбит на юго-восточном побережье аннексированного Крыма. Другой был уничтожен в районе Туапсе. Порт этого города используется для поставок за рубеж сырьевой продукции. Сообщается, что в результате второго инцидента пострадавших и повреждений нет.
21 сентября во многих районах аннексированного Крыма, в частности на севере, западе и в центре полуострова были зафиксированы пролетающие беспилотники. Местный телеграм-канал "ЧП/Севастополь" писал, что взрывы слышали жители Новофёдоровки, Сак, Евпатории, Джанкоя и Балаклавы. О последствиях атаки не сообщалось. Позднее Министерство обороны России отчиталось об уничтожении средствами ПВО 19 беспилотников над акваторией Чёрного моря и территорией аннексированного Крыма. Ещё по одному дрону сбили в Курской, Белгородской и Орловской областях.
- Атаки беспилотников проходят регулярно на аннексированный Крым на фоне ракетных обстрелов российской армией украинских городов. Министерство обороны России считает дроны украинскими. Украинское командование не комментирует атаки дронов на территории России.
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