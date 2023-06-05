Минобороны РФ предложило оповещать о мобилизации через СМС

Министерство обороны России предложило оповещать мобилизованных о начале призыва через СМС. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого, предлагается уведомлять граждан в личном кабинете на портале "Госуслуг" и в личном кабинете налогоплательщика.

В пояснительной записке сказано, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации.