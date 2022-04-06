Минобороны РФ призывает молодых ученых из Новосибирской области

В Новосибирской области молодых ученых призовут в научные подразделения министерства обороны России во время весеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
С 2014 года в научные роты из области уже отправили 147 человек, "практику комплектования призывниками" 17 научных рот и подразделений военного инновационного технополиса "ЭРА" планируется продолжить, сообщают в министерстве.
5 апреля 2022 года военный комиссариат Новосибирской области объявил, что в весенний призыв отправит в войска около 2 тысяч новобранцев.
- В середине марта Минобороны России признало, что в зону боевых действий в Украину были направлены военнослужащие срочной службы после того, как на одно из подразделений было совершено нападение. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены, заявили в Минобороны РФ. Информацию о количестве погибших, пострадавших и взятых в плен срочниках ведомство не предоставило.
- Перед этим президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не будет отправлять солдат срочной службы для ведения боевых действий в Украине.
- О том, что на границу с Украиной перебросили солдат-срочников, которых под угрозами заставляли подписывать контракты или за которых их подписывало руководство, впервые заявило "Агентство" со ссылкой на Комитет солдатских матерей 24 февраля, в день начала боевых действий. Среди них были солдаты, призванные в декабре 2021 года, которые не успели пройти никакую подготовку. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова сообщила, что из роты в 100 солдат срочной службы в живых осталось четверо.
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