Минобороны РФ призывает молодых ученых из Новосибирской области

В Новосибирской области молодых ученых призовут в научные подразделения министерства обороны России во время весеннего призыва. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

С 2014 года в научные роты из области уже отправили 147 человек, "практику комплектования призывниками" 17 научных рот и подразделений военного инновационного технополиса "ЭРА" планируется продолжить, сообщают в министерстве.

5 апреля 2022 года военный комиссариат Новосибирской области объявил, что в весенний призыв отправит в войска около 2 тысяч новобранцев.